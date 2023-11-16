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  1. В Украине

Не прибыл в ТЦК для отправки в воинскую часть: будут судить уклониста

20:35, 16 ноября 2023
Мужчина не прибыл в РТЦК и СП в установленное время, а отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации не получал.
Не прибыл в ТЦК для отправки в воинскую часть: будут судить уклониста
Фото: 24tv.ua
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В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 32-летний каневчанин по заключению военно-врачебной комиссии признан пригодным для прохождения военной службы в десантно-штурмовых войсках.

«Отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации не получал, и в установленном законом порядке был уведомлен о необходимости прибыть в военный комиссариат для дальнейшей отправки в воинскую часть для прохождения службы», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что мужчина в РТЦК и СП в определенное время не прибыл.

Ранее сообщалось, что на Волыни правоохранитель занимался переправкой уклонистов за границу под видом людей с инвалидностью.

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