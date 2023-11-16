Не прибув до ТЦК для відрядження у військову частину: судитимуть ухилянта

Чоловік не прибув до РТЦК та СП у визначений час, а відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією не отримував.

Фото: 24tv.ua

На Черкащині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 32-річний канівчанин за висновком військово-лікарської комісії визнаний придатним для проходження військової служби в десантно-штурмових військах.

«Відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією не отримував, та в установленому законом порядку був повідомлений про необхідність прибути до військового комісаріату для подальшого відрядження у військову частину для проходження служби», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що чоловік до РТЦК та СП у визначений час не прибув.

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