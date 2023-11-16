Директор НАБУ та голова НАЗК зможуть виїжджати у закордонне службове відрядження лише з дозволу Дениса Шмигаля, - Кабмін вніс зміни

Віднині прем’єр-міністр Денис Шмигаль сам надаватиме керівникам центральних органів виконавчої влади, зокрема очільникам НАБУ та НАЗК, дозвіл на виїзд за кордон у службове відрядження.

Санкціонувати виїзд у службове відрядження керівників центральних органів виконавчої влади буде особисто прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Відповідну постанову №1204 Уряд ухвалив 14 листопада. Нею внесені зміни до пункту 1 постанови КМУ від 11 грудня 1992 р. № 698 «Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон».

Нагадаємо, що до таких центральних органів виконавчої влади зокрема відносяться Національне антикорупційне бюро України та Національне агентство з питань запобігання корупції (є центральними органами виконавчої влади із спеціальним статусом), а також АМКУ, Фонд державного майна тощо.

Змінами установлено, що рішення про службове відрядження за кордон «інших керівників центральних органів виконавчої влади» приймається прем’єр-міністром України.

Рішення про відрядження за кордон заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади ухвалює перший віце-прем’єр-міністр (тобто, міністр економіки Юлія Свириденко), а у разі відсутності віце-прем’єр-міністри України згідно з розподілом повноважень.

До змін Денис Шмигаль затверджував рішення лише про закордонне відрядження першого віце-прем'єра, віце-прем'єра, міністрів та державного секретаря Кабміну, а рішення щодо інших керівників центральних органів виконавчої влади ухвалювала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, делегації Вищого антикорупційного суду, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури цього року мали багатоденний візит у столицю США місто Вашингтон. Цей візит, ймовірно, став самим загадковим в історії діяльності антикорупційних структур в Україні.

За інформацією «Судово-юридичної газети», візит тривав аж дев’ять днів – з 26 серпня по 3 вересня.

Автор: Наталя Мамченко

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