Пацієнтка отримала хімічні опіки 12% поверхні тіла: судитимуть медичну сестру

Медична сестра, яка була залучена в операції, не розбавила кислоту, а надала лікарям концентрат, який вони використали під час кесеревого розтину як дезінфікуючий засіб.

У Сумах затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно медичної сестри операційного блоку КНП СОР «Обласний клінічний перинатальний центр» за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, у листопаді 2022 року після проведення кесеревого розтину в пацієнтки при огляді післяопераційної рани медики виявили хімічний опік.

«Встановлено, що медична сестра, яка була залучена в операції, не розбавила кислоту, а надала лікарям концентрат, який вони використали під час кесеревого розтину як дезінфікуючий засіб. Відтак пацієнтка отримала хімічний опік ІІ-ІІІ ступеню площею 12% поверхні тіла», - сказано у повідомленні.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого) КК України.

За скоєне їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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