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Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

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До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

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У Києві вранці горіла СТО у Дарницькому районі: поліції відкрила кримінальне провадження

20:16, 16 листопада 2023
Один чоловік отримав гостре отруєння чадним газом, також вогнем пошкоджено приміщення та п’ять автомобілів.
У Києві вранці горіла СТО у Дарницькому районі: поліції відкрила кримінальне провадження
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У четвер вранці, 16 листопада, до поліції Києва надійшла інформація про пожежу. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що загорілася двоповерхова будівля місцевої СТО.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Києва.

Під час гасіння вогню рятівники виявили чоловіка з гострим отруєнням чадним газом. Потерпілого передали медикам.

В поліції пишуть, що вогнем пошкоджено приміщення, а також п’ять авто, які знаходилися в ангарі та на території автостанції.

«У ході огляду місця події працівники слідчо-оперативної групи попередньо встановили, що пожежа виникла шляхом підпалу», - сказано у повідомленні.

Відомості про подію слідчі Дарницького управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Триває слідство.

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