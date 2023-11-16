У Києві вранці горіла СТО у Дарницькому районі: поліції відкрила кримінальне провадження

Один чоловік отримав гостре отруєння чадним газом, також вогнем пошкоджено приміщення та п’ять автомобілів.

У четвер вранці, 16 листопада, до поліції Києва надійшла інформація про пожежу. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що загорілася двоповерхова будівля місцевої СТО.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Києва.

Під час гасіння вогню рятівники виявили чоловіка з гострим отруєнням чадним газом. Потерпілого передали медикам.

В поліції пишуть, що вогнем пошкоджено приміщення, а також п’ять авто, які знаходилися в ангарі та на території автостанції.

«У ході огляду місця події працівники слідчо-оперативної групи попередньо встановили, що пожежа виникла шляхом підпалу», - сказано у повідомленні.

Відомості про подію слідчі Дарницького управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Триває слідство.

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