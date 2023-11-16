Зруйноване житло будуть обстежувати із супутника: запустили експериментальний проект

У межах експерименту обстеження проводитимуть за допомогою аерозйомки та дистанційного зондування.

Фото: mediasat.info

Кабмін запустив експериментальний проект щодо проведення обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі. Відповідна постанова була оприлюднена на офіційному сайті уряду.

Метою експериментального проекту є встановлення за результатами обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі (далі — обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі), факту знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна та надання компенсації їх власникам відповідно до Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 р. № 600 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 60, ст. 3382).

Координатором експериментального проекту є Мінінфраструктури.

Учасниками експериментального проекту є виконавчий орган Мелітопольської міської ради (за згодою), Запорізька обласна військова адміністрація.

Джерелами фінансування експериментального проекту є кошти міжнародної технічної допомоги в рамках програм допомоги і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

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