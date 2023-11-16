Разрушенное жилье будут обследовать со спутника: запустили экспериментальный проект

В рамках эксперимента обследование будет проводиться с помощью аэросъемки и дистанционного зондирования.

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Кабмин запустил экспериментальный проект по проведению обследования уничтоженных отдельных категорий объектов недвижимого имущества, в частности, с применением информационных продуктов дистанционного зондирования Земли. Соответствующее постановление было обнародовано на официальном сайте правительства.

Целью экспериментального проекта является установление по результатам обследования уничтоженных отдельных категорий объектов недвижимого имущества, в частности с применением информационных продуктов дистанционного зондирования Земли (далее – обследование с применением информационных продуктов дистанционного зондирования Земли), факта уничтожения отдельных категорий объектов недвижимого имущества и предоставления компенсации их владельцам в соответствии с Порядком предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 мая 2023 г. № 600 (Официальный вестник Украины, 2023 г., № 60, ст. 3382).

Координатором экспериментального проекта является Мининфраструктуры.

Участниками экспериментального проекта является исполнительный орган Мелитопольского городского совета (по согласию), Запорожская областная военная администрация.

Источниками финансирования экспериментального проекта являются средства международной технической помощи в рамках программ помощи и грантов ЕС, правительства иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, а также других источников, не запрещенных законодательством.

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