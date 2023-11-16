В Киеве утром горела СТО в Дарницком районе: полиция открыла уголовное производство

Один мужчина получил острое отравление угарным газом, также огнем повреждены помещения и пять автомобилей.

В четверг утром, 16 ноября, в полицию Киева поступила информация о пожаре. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что загорелось двухэтажное здание местной СТО.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Во время тушения огня спасатели обнаружили мужчину с острым отравлением угарным газом. Потерпевшего передали медикам.

В полиции пишут, что огнем повреждены помещения, а также пять автомобилей, которые находились в ангаре и на территории автостанции.

«В ходе осмотра места происшествия работники следственно-оперативной группы предварительно установили, что пожар возник путем поджога», - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии следователи Дарницкого управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Продолжается следствие.

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