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Пациентка получила химические ожоги 12% поверхности тела: будут судить медсестру

19:25, 17 ноября 2023
Медсестра, которая была вовлечена в операции, не разбавила кислоту, а предоставила врачам концентрат, который они использовали при кесеровом сечении как дезинфицирующее средство.
Пациентка получила химические ожоги 12% поверхности тела: будут судить медсестру
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В Сумах утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении медицинской сестры операционного блока КНП СОР «Областной клинический перинатальный центр» по факту ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, в ноябре 2022 года после проведения кесерного сечения у пациентки при осмотре послеоперационной раны медики обнаружили химический ожог.

«Установлено, что медицинская сестра, которая была вовлечена в операции, не разбавила кислоту, а предоставила врачам концентрат, который они использовали при кесеровом сечении как дезинфицирующее средство. Следовательно, пациентка получила химический ожог II-III степени площадью 12% поверхности тела», - сказано в сообщении.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло за собой тяжкие последствия для больного) УК Украины.

За совершенное ей грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет или исправительные работы сроком до двух лет, или ограничение свободы сроком до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

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