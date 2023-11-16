Директор НАБУ и глава НАПК смогут выезжать в заграничную служебную командировку только с разрешения Дениса Шмыгаля, - Кабмин внес изменения

Отныне премьер-министр Денис Шмыгаль сам будет предоставлять руководителям центральных органов исполнительной власти, в частности руководителям НАБУ и НАПК, разрешение на выезд за границу в служебную командировку.

Санкционировать выезд в служебную командировку руководителей центральных органов исполнительной власти будет лично премьер-министр Денис Шмыгаль. Соответствующее постановление №1204 Правительство приняло 14 ноября. Ним внесены изменения в пункт 1 постановления КМУ от 11 декабря 1992 г. № 698 «Об усовершенствовании порядка осуществления служебных командировок за границу».

Напомним, что к таким центральным органам исполнительной власти относятся Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (являются центральными органами исполнительной власти со специальным статусом), а также АМКУ, Фонд государственного имущества и т.д.

Изменениями установлено, что решение о служебной командировке за границу «других руководителей центральных органов исполнительной власти» принимается премьер-министром Украины.

Решение о загранкомандировах заместителей руководителей других центральных органов исполнительной власти принимает первый вице-премьер-министр (т.е. министр экономики Юлия Свириденко), а в случае отсутствия вице-премьер-министры Украины согласно распределению полномочий.

До изменений Денис Шмыгаль утверждал решение только о заграничной командировке первого вице-премьера, вице-премьера, министров и государственного секретаря Кабмина, а решение других руководителей центральных органов исполнительной власти принимала Юлия Свириденко.

Напомним, делегации Высшего антикоррупционного суда, Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в этом году совершили многодневный визит в столицу США город Вашингтон. Этот визит, по всей вероятности, стал самым загадочным в истории деятельности антикоррупционных структур в Украине.

По информации «Судебно-юридической газеты», визит длился девять дней – с 26 августа по 3 сентября.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.