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Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

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  1. В Україні

У 2024 році можуть суттєво зрости тарифи на передачу електроенергії: що відомо

15:48, 16 листопада 2023
Проєкт рішення НКРЕКП про встановлення на 2024 рік тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії передбачає підвищення до 592,89 грн/МВт-год.
У 2024 році можуть суттєво зрости тарифи на передачу електроенергії: що відомо
Фото: Економічна правда
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Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила проєкт рішення про підвищення на 2024 рік тарифу НЕК «Укренерго» на 22,1%, а для «зеленої» металургії - на 97%. Як повідомляє НКРЕКП, відповідне рішення ухвалено на засіданні.

Так, проєкт рішення про встановлення на 2024 рік тарифу НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії передбачає підвищення до 592,89 грн/МВт-год (тут і далі без ПДВ).

Крім того, тариф на передачу для підприємств «зеленої» металургії схвалено на рівні 412,68 грн/МВт-год.

Таким чином, у разі ухвалення остаточного рішення тариф на передачу зросте на 22,1%, а для «зеленої» металургії - на 97%.

Водночас регулятор зазначив, що після надходження до нього вже затвердженого Міністерством енергетики Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на 2024 рік має відбутися коригування тарифу відповідно до нього.

Згідно з розрахунками, після підвищення тарифів дохід «Укренерго» має становити 58,7 млрд грн. У своїх розрахунках комісія орієнтувалася на прогнозований курс 40,7 грн/долар відповідно до закону про держбюджет-2024, а також 42,97 грн/євро.

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