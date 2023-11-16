Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

З'їзд науковців з першого разу не обрав члена ВРП, - буде другий тур з двома фіналістами

До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

Верховна Рада готується схвалити закон про право громадян на цивільну вогнепальну зброю

Громадянам пропонують надати право на короткоствольну зброю.

  1. В Україні

Черговий факт вандалізму в потягах Укрзалізниці: затримані – знову неповнолітні

20:54, 16 листопада 2023
Укрзалізниця втретє затримала підлітків, які пошкодили двері вагону.
Черговий факт вандалізму в потягах Укрзалізниці: затримані – знову неповнолітні
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Залізничники спільно з працівниками воєнізованої охорони Укрзалізниці викрили ще один випадок вандалізму, вчинений неповнолітніми. Цього разу підлітки віком від 2007 до 2010 року народження пошкодили приміський поїзд, що курсує маршрутом Золочів — Харків-Пасажирський, – повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Під час руху поїзда підлітки вдарили по склу автоматичних дверей вагону. Після затримання їх передали правоохоронним органам для подальшого розслідування. Наразі встановлюється сума завданих збитків.

Це вже третій подібний випадок за останні три тижні. У попередніх подібних інцидентах, здійснених неповнолітніми, 10 листопада та 28 жовтня, були зафіксовані акти вандалізму, що призвели до пошкоджень приміських поїздів.

Укрзалізниця закликає батьків провести виховну роботу зі своїми дітьми, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Ця ситуація ставить під питання не лише відшкодування збитків від батьків чи опікунів, але й може мати правові наслідки згідно з Кримінальним кодексом України, що передбачає покарання винних осіб, включаючи позбавлення волі.

Всі три випадки вандалізму, вчинені неповнолітніми, перебувають на розгляді слідчих поліції. Незабаром справи будуть передані до суду. Збитки, заподіяні Укрзалізниці в результаті цих подій, оцінюються у сотні тисяч гривень.

Раніше Укрзалізниця затримала підлітків, які пошкодили потяг Конотоп — Хутір-Михайлівський.

Крім того, на Київщині розшукали підлітків, які пошкодили вагон електропотяга.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: redaktor.sudua@gmail.com

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Клименко
    Оксана Клименко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олена Кондратюк
    Олена Кондратюк
    заступник голови Верховної Ради України
  • Олена Горбань
    Олена Горбань
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Лариса Бабайлова
    Лариса Бабайлова
    суддя Деснянського районного суду міста Києва