Черговий факт вандалізму в потягах Укрзалізниці: затримані – знову неповнолітні

Укрзалізниця втретє затримала підлітків, які пошкодили двері вагону.

Залізничники спільно з працівниками воєнізованої охорони Укрзалізниці викрили ще один випадок вандалізму, вчинений неповнолітніми. Цього разу підлітки віком від 2007 до 2010 року народження пошкодили приміський поїзд, що курсує маршрутом Золочів — Харків-Пасажирський, – повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Під час руху поїзда підлітки вдарили по склу автоматичних дверей вагону. Після затримання їх передали правоохоронним органам для подальшого розслідування. Наразі встановлюється сума завданих збитків.

Це вже третій подібний випадок за останні три тижні. У попередніх подібних інцидентах, здійснених неповнолітніми, 10 листопада та 28 жовтня, були зафіксовані акти вандалізму, що призвели до пошкоджень приміських поїздів.

Укрзалізниця закликає батьків провести виховну роботу зі своїми дітьми, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому. Ця ситуація ставить під питання не лише відшкодування збитків від батьків чи опікунів, але й може мати правові наслідки згідно з Кримінальним кодексом України, що передбачає покарання винних осіб, включаючи позбавлення волі.

Всі три випадки вандалізму, вчинені неповнолітніми, перебувають на розгляді слідчих поліції. Незабаром справи будуть передані до суду. Збитки, заподіяні Укрзалізниці в результаті цих подій, оцінюються у сотні тисяч гривень.

Раніше Укрзалізниця затримала підлітків, які пошкодили потяг Конотоп — Хутір-Михайлівський.

Крім того, на Київщині розшукали підлітків, які пошкодили вагон електропотяга.

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