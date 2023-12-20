Рада поддержала внесение изменений в Закон об административной процедуре в первом чтении

Парламент поддержал в первом чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре».

В среду, 20 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10161, вносящий изменения в закон «Об административной процедуре». Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

За документ проголосовали 318 парламентариев.

В пояснительной записке говорится, что целью проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре» является приведение законодательных актов Украины в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре».

Также отмечается, что одобрение и принятие проекта Закона позволит выполнить установленную в Законе Украины «Об административной процедуре» задачу имплементации Закона Украины «Об административной процедуре» и привести специальные законы, регулирующие административные процедуры, к единым базовым принципам и обеспечить качественно новый уровень законодательной регламентации процедур внешнеуправленческой деятельности административных органов, нацеленных на защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц в отношениях с государством.

Ранее сообщалось, что вступил в силу закон об административной процедуре. Он запрещает чиновникам требовать от граждан, обратившихся за админуслугой, документы, которые уже и так находятся в распоряжении органов власти.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине.

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