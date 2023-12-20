Не хакерская атака: стало известно, почему возникли проблемы с сайтом Судебной власти и Электронным судом

Причина – выход из строя оборудования на одной из площадок обработки данных

Как известно, 20 декабря некоторое время не работает сайт Судебной власти, сервис видеоконференсвязи и Электронный суд. Также зафиксированы технические проблемы с доступом на сайт Высшего совета правосудия.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что это не хакерская атака и утечки данных не произошло.

Причина – выход из строя оборудования на одной из площадок обработки данных.

«Уважаемые пользователи!

Приносим извинения за временные проблемы, возникшие в результате выхода из строя оборудования на одной из площадок обработки данных. Ответственные сотрудники прилагают максимум усилий для скорейшего решения данной проблемы», отметили в ГП.

Там заметили, что это не хакерская атака, утечка или потери данных не произошло, и попросили не распространять непроверенную информацию.

«К большому сожалению, точное время восстановления всех сервисов сообщить не можем, постепенно сервисы будут возобновляться и запускаться. Еще раз приносим наши извинения за этот сбой. Оперативно будем информировать о восстановленных сервисах», — отметили в ГП.

Напомним, 18 декабря стали известны имена финалистов конкурса на должность заместителя главы ГСА по цифровизации.

Автор: Наталя Мамченко

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