Французька пара продала за €150 африканську маску, яка коштує мільйони: що сказали у суді

У 2021 році пара продала маску за 150 євро, а потім її продали невідомому покупцеві за 4,2 мільйона євро.

Джерело фото: Pascal Guyot/AFP/Getty Images

Подружжя з Франції продало за €150 африканську маску торговцю вживаними товарами, а потім її купили на аукціоні за €4,2 мільйона.

Як повідомляє «The Guardian», артефакт пара продала у вересні 2021 року.

Дерев’яна маска, яку подружжя зберігало в своєму будинку, належала предку, який був губернатором колоніальної епохи в Африці. Пара вважала, що цей об’єкт не має великої цінності.

У березні 2022 року цю африканську маску продали невстановленому покупцеві на аукціоні в Монпельє за 4,2 мільйона євро. Аукціоністи описали її як «надзвичайно рідкісну маску XIX століття», «власність таємного товариства народу Фанг у Габоні» та зазначили, що у світі існує не більше 10 таких предметів зараз.

Ділер запропонував виплатити подружжю початкову ставку аукціону – 300 тисяч євро, однак діти відмовили пару. Вони подали заяву про скасування початкового продажу, стверджуючи, що сталася «помилка аутентифікації».

Пара також стверджувала, що покупець маски знав її реальну вартість.

Однак суд відхилив прохання, заявивши, що пара навіть не спробувала оцінити маску перед продажем. Він також постановив, що торговець старожитностями, який сам не був експертом з африканського мистецтва, не обманював їх.

Адвокат подружжя заявив, що його клієнти розглядають можливість оскарження.

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