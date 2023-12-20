Киянин переодягався жінкою, одягав маску і розбещував малолітніх дівчаток у школах: яке покарання він отримав

Прокурори відстояли у Верховному Суді справедливе покарання для киянина, який розбещував дітей у львівських школах. Його засуджено до 8 років позбавлення волі, повідомляє Офіс Генпрокурора.
Як стало відомо, чоловік проникав у львівські школи, перевдягнутим у жіночий одяг та з медичною маскою на обличчі. Він заходив у жіночий туалет, де чекав на дівчаток. Коли заходили потерпілі – представлявся лікаркою та намагався їх «оглянути».
Наразі засуджений відбуває призначене судом покарання.
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