Верховный Суд ищет профессионалов на должности помощников судей

Обязательно нужно иметь гражданство Украины, свободно владеть государственным языком и иметь профессиональный стаж в сфере права не менее 3 лет.

Верховный Суд сообщает о поиске кандидатов на должности помощников судей. Основные требования к кандидатам такие: гражданство Украины, свободное владение государственным языком и профессиональный стаж в сфере права не менее трех лет.

Отмечается, что ищут целенаправленных и амбициозных юристов, стремящихся к профессиональному развитию, которые хотели бы внести свой вклад в обеспечение осуществления правосудия.

В ВС подчеркнули, что важно обладать аналитическими способностями, высоким уровнем самоорганизации и глубокими знаниями законодательства, уметь работать в команде, оперировать большими массивами информации и быть внимательными к деталям.

Резюме и мотивационное письмо нужно отправлять по электронному адресу: [email protected].

Лучших кандидатов пригласят на собеседование, отметили в Верховном Суде.

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