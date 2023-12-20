Під час будівництва тунелю були допущені помилки: у КМДА відзвітували про стан перегону між «Деміївською» та «Либідською»

На даний час критичної ситуації на станціях синьої гілки метрополітену немає.

Фахівцям вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями «Деміївська» та «Либідська». Відтак, немає критичної ситуації на синій гілці метрополітену. Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, повідомляє пресслужба КМДА.

Також немає загрози для руйнування капітальних споруд через просідання ґрунту.

За словами Кандибора, в місцях просідання ґрунту поблизу станції «Деміївська» було пробурено свердловини для проведення геологічних досліджень. Протягом двох тижнів будуть готові результати. Найближчим часом також будуть з’ясовані обсяги та види робіт, які виконуватимуться на цій ділянці. Завершити роботи та відновити рух планується протягом шести місяців.

За попередніми висновками, під час будівництва тунелю було допущено технічні помилки. Принаймні вже через три місяці після відкриття станцій між «Деміївською» та «Либідською» відбулася теча води з виносом піску.

«Після цього фахівці метрополітену проводили постійну роботу з герметизації та догляду за щілинами. У листопаді 2023 року з’явилися значні течі з виносом породи через щілини, тобто відбувся прогрес тріщин. Департамент залучив Державний НДІ будівельних конструкцій для з’ясування причин виникнення ситуації та отримав висновки про те, що є загроза руйнування тунелю», - зазначив Кандибор.

Також він наголосив, що немає і загрози людському життю, жодна станція не затоплена.

«Станції метрополітену на цій ділянці не були закриті жодного дня. З 8 до 12 грудня вони працювали як укриття, в цей період було призупинено рух на шести станціях синьої гілки метрополітену. З 13 грудня було організовано двосторонній рух двома коліями між станціями «Теремки»-«Либідська», - зазначив Кандибор.

Наразі поїзди не курсують тільки між станціями метро «Либідська» та «Деміївська».

Раніше стало відомо, що у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України).

Зазначимо, що між станціями метро «Теремки»-«Деміївська» 13 грудня запрацює «човниковий» рух поїздів: графік.

Також правоохоронці провели огляд території над станцією метро «Деміївська».

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