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Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

Законопроект про мобілізацію виокремлює прокурорів, яких зможуть звільнити у зв’язку з мобілізацією, - прокурор САП

Законопроектом Уряду вирішили виокремити прокурорів, мобілізованих в лави ЗСУ – вони будуть єдині з мобілізованих, кому випаде честь бути звільненими у зв'язку з мобілізацією, - прокурор САП Ігор Семак.

Неналежна умотивованість припису, що адресований субʼєкту господарювання, є підставою для визнання його протиправним, - Верховний Суд

Мотивованість як одна з головних вимог до припису владного суб’єкта, адресованого суб’єкту господарювання, - позиція Верховного Суду.

Чоловіки за кордоном без військового квитка не зможуть оформити документи, а керівник ТЦК заборонятиме ухилянту користуватися грошима

Кабмін у законопроекті наділяє керівників ТЦК правом вносити чоловіків до списків осіб, яким заборонено розпоряджатися грошима, керувати авто чи проводити операції з майном.

  1. В Україні

Більшість держслужбовців вважають, що реформування системи оплати праці потребує найбільшої уваги – опитування

13:26, 27 грудня 2023
Публічні службовці визначили основні напрями реформування служби, що потребують найбільшої уваги.
Більшість держслужбовців вважають, що реформування системи оплати праці потребує найбільшої уваги – опитування
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Для 78,6% публічних службовців політичні міркування не впливають на прийняття рішень при виконанні службових обов’язків, а на думку 63,4% респондентів для побудови професійної і якісної публічної служби важливе значення має реформування системи оплати праці, яка стимулюватиме публічних службовців до ефективної роботи та кар’єрного зростання, буде справедливою, прозорою та прогнозованою.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження щодо громадянської (політичної) освіти публічних службовців.

Окрім того, дослідження показало, що:

  • Більшість опитаних публічних службовців постійно стежать за політичним життям як до початку збройної агресії з боку рф, так і наразі (63,9%).
  • 25,1% опитаних публічних службовців відзначили, що постійно обговорюють останні події в політичному житті країни з колегами. Більшість опитаних обговорюють такі події лише час від часу – 59,6 відсотків.
  • 78,6% опитаних визначили, що політичні міркування не впливають на прийняття рішень при виконанні службових обов’язків.
  • Найважливішими для публічних службовців є цінності, пов’язані із традиційними для українського менталітету ідеалами: сім’єю, здоров’ям, матеріальним благополуччям. На сьогодні, враховуючи фактор війни, пріоритетною цінністю майже для всіх учасників опитування є перемога.
  • Зафіксовано високий рівень усвідомлення змісту патріотизму, розуміння його справжнього наповнення. Бажання жити і працювати на благо своєї країни (84,4% опитаних), гордість за свою країну та досягнення її громадян (57,6%), а також ті, які відображають рівень готовності до дії, наприклад, готовність захищати Батьківщину зі зброєю в руках (42,3% опитаних) або допомога ЗСУ (44,9% опитаних).

Дослідження тривало з 10 жовтня по 22 жовтня цього року, під час якого було опитано 33 671 особа з усіх регіонів України. Тип вибірки було визначено як комбінований з елементами спрямованого та стихійного відбору. Таким чином, були отримані відповіді тільки від тих респондентів, які мали бажання та можливість заповнити анкети.

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