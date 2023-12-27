Більшість держслужбовців вважають, що реформування системи оплати праці потребує найбільшої уваги – опитування

Публічні службовці визначили основні напрями реформування служби, що потребують найбільшої уваги.

Для 78,6% публічних службовців політичні міркування не впливають на прийняття рішень при виконанні службових обов’язків, а на думку 63,4% респондентів для побудови професійної і якісної публічної служби важливе значення має реформування системи оплати праці, яка стимулюватиме публічних службовців до ефективної роботи та кар’єрного зростання, буде справедливою, прозорою та прогнозованою.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження щодо громадянської (політичної) освіти публічних службовців.

Окрім того, дослідження показало, що:

Більшість опитаних публічних службовців постійно стежать за політичним життям як до початку збройної агресії з боку рф, так і наразі (63,9%).

25,1% опитаних публічних службовців відзначили, що постійно обговорюють останні події в політичному житті країни з колегами. Більшість опитаних обговорюють такі події лише час від часу – 59,6 відсотків.

78,6% опитаних визначили, що політичні міркування не впливають на прийняття рішень при виконанні службових обов’язків.

Найважливішими для публічних службовців є цінності, пов’язані із традиційними для українського менталітету ідеалами: сім’єю, здоров’ям, матеріальним благополуччям. На сьогодні, враховуючи фактор війни, пріоритетною цінністю майже для всіх учасників опитування є перемога.

Зафіксовано високий рівень усвідомлення змісту патріотизму, розуміння його справжнього наповнення. Бажання жити і працювати на благо своєї країни (84,4% опитаних), гордість за свою країну та досягнення її громадян (57,6%), а також ті, які відображають рівень готовності до дії, наприклад, готовність захищати Батьківщину зі зброєю в руках (42,3% опитаних) або допомога ЗСУ (44,9% опитаних).

Дослідження тривало з 10 жовтня по 22 жовтня цього року, під час якого було опитано 33 671 особа з усіх регіонів України. Тип вибірки було визначено як комбінований з елементами спрямованого та стихійного відбору. Таким чином, були отримані відповіді тільки від тих респондентів, які мали бажання та можливість заповнити анкети.

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