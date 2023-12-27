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Принимать на госслужбу будут только после прохождения военной подготовки или военной службы, а бронировать – не всех чиновников

Правительство предлагает изменить условия принятия госслужащих на работу и бронировать только высокопоставленных чиновников в законопроекте об усилении мобилизации.

Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП

Законопроектом Кабмина решили выделить прокуроров, мобилизованных в ряды ВСУ – они будут единственными из мобилизованных, кому выпадет честь быть уволены в связи с мобилизацией, - прокурор САП Игорь Семак.

Ненадлежащая мотивированность предписания, адресованного субъекту хозяйствования, является основанием для признания его противоправным, – Верховный Суд

Мотивированность как одно из главных требований к предписанию властного субъекта, адресованному субъекту хозяйствования, – позиция Верховного Суда.

Мужчины за границей без военного билета не смогут оформить документы, а руководитель ТЦК сможет запрещать уклонистам пользоваться деньгами

Кабмин в законопроекте наделяет руководителей ТЦК правом вносить мужчин в списки лиц, которым запрещено распоряжаться деньгами, управлять автомобилем или проводить операции с имуществом.

На каких основаниях смогут увольняться военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и проходящие кадровую службу, — законопроект о мобилизации

Что законопроект Кабмина вкладывает в понятие семейных обстоятельств или других уважительных причин, позволяющих уволиться со службы военнослужащему во время военного положения.

  1. В Украине

Большинство госслужащих считают, что реформирование системы оплаты труда требует наибольшего внимания – опрос

13:26, 27 декабря 2023
Публичные служащие определили основные направления реформирования службы, требующие наибольшего внимания.
Большинство госслужащих считают, что реформирование системы оплаты труда требует наибольшего внимания – опрос
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Для 78,6% публичных служащих политические соображения не влияют на принятие решений при исполнении служебных обязанностей, а по мнению 63,4% респондентов для построения профессиональной и качественной публичной службы, важное значение имеет реформирование системы оплаты труда, которая будет стимулировать публичных служащих к эффективной работе и карьерному росту, будет справедливой, прозрачной и прогнозируемой.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования относительно гражданского (политического) образования публичных служащих.

Кроме того, исследование показало, что:

  • Большинство опрошенных публичных служащих постоянно следят за политической жизнью как до начала вооруженной агрессии со стороны рф, так и сейчас (63,9%).
  • 25,1% опрошенных публичных служащих отметили, что постоянно обсуждают последние события в политической жизни страны с коллегами. Большинство опрошенных обсуждают такие события лишь иногда – 59,6 процентов.
  • 78,6% опрошенных определили, что политические соображения не влияют на принятие решений при исполнении служебных обязанностей.
  • Важнейшими для публичных служащих являются ценности, связанные с традиционными для украинского менталитета идеалами: семьей, здоровьем, материальным благополучием. На сегодняшний день, учитывая фактор войны, приоритетной ценностью почти для всех участников опроса является победа.
  • Зафиксирован высокий уровень осознания содержания патриотизма, понимание его подлинного наполнения. Желание жить и работать во благо своей страны (84,4% опрошенных), гордость за свою страну и достижение ее граждан (57,6%), а также те, которые отражают уровень готовности к действию, например, готовность защищать Родину с оружием в руках (42,3% опрошенных) или помощь ВСУ (44,9% опрошенных).

Исследование продолжалось с 10 октября по 22 октября этого года, во время которого был опрошен 33 671 человек из всех регионов Украины. Тип выборки был определен как комбинированный с элементами направленного и стихийного отбора. Таким образом, были получены ответы только от тех респондентов, которые имели желание и возможность заполнить анкеты.

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