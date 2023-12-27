Большинство госслужащих считают, что реформирование системы оплаты труда требует наибольшего внимания – опрос

Публичные служащие определили основные направления реформирования службы, требующие наибольшего внимания.

Для 78,6% публичных служащих политические соображения не влияют на принятие решений при исполнении служебных обязанностей, а по мнению 63,4% респондентов для построения профессиональной и качественной публичной службы, важное значение имеет реформирование системы оплаты труда, которая будет стимулировать публичных служащих к эффективной работе и карьерному росту, будет справедливой, прозрачной и прогнозируемой.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования относительно гражданского (политического) образования публичных служащих.

Кроме того, исследование показало, что:

Большинство опрошенных публичных служащих постоянно следят за политической жизнью как до начала вооруженной агрессии со стороны рф, так и сейчас (63,9%).

25,1% опрошенных публичных служащих отметили, что постоянно обсуждают последние события в политической жизни страны с коллегами. Большинство опрошенных обсуждают такие события лишь иногда – 59,6 процентов.

78,6% опрошенных определили, что политические соображения не влияют на принятие решений при исполнении служебных обязанностей.

Важнейшими для публичных служащих являются ценности, связанные с традиционными для украинского менталитета идеалами: семьей, здоровьем, материальным благополучием. На сегодняшний день, учитывая фактор войны, приоритетной ценностью почти для всех участников опроса является победа.

Зафиксирован высокий уровень осознания содержания патриотизма, понимание его подлинного наполнения. Желание жить и работать во благо своей страны (84,4% опрошенных), гордость за свою страну и достижение ее граждан (57,6%), а также те, которые отражают уровень готовности к действию, например, готовность защищать Родину с оружием в руках (42,3% опрошенных) или помощь ВСУ (44,9% опрошенных).

Исследование продолжалось с 10 октября по 22 октября этого года, во время которого был опрошен 33 671 человек из всех регионов Украины. Тип выборки был определен как комбинированный с элементами направленного и стихийного отбора. Таким образом, были получены ответы только от тех респондентов, которые имели желание и возможность заполнить анкеты.

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