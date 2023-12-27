Судили правоохранителя, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП на Киевщине

В июне нетрезвый милиционер не справился с управлением и совершил ДТП.

Источник фото: ГБР

Бывшему правоохранителю назначено наказание в виде пятилетнего лишения свободы за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, - сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Судебное решение касается вины бывшего милиционера, который под воздействием алкоголя совершил смертельное ДТП и причинил телесные повреждения другим участникам аварии. Кроме лишения свободы на пять лет, суд установил обязанность обвиняемому выплатить моральную компенсацию двум пострадавшим в общей сумме 1,3 млн гривен. Также бывший правоохранитель лишен права управлять транспортными средствами в течение шести лет.

Установлено, что в июне 2023 года злоумышленник управлял автомобилем под воздействием алкоголя, в результате чего потерял контроль и совершил ДТП на автодороге Киев-Одесса в Белоцерковском районе Киевской области. Эта авария привела к смерти одного из пассажиров и тяжких телесных повреждений двух других участников. В крови водителя было обнаружено 1,74 промилле алкоголя.

По результатам расследования, правоохранитель был признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного из участников и причинившее телесные повреждения другим (согласно части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины).

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