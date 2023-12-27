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Судили правоохоронця, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП на Київщині

13:27, 27 грудня 2023
У червні нетверезий правоохоронець не впорався з керуванням та скоїв ДТП.
Судили правоохоронця, який в нетверезому стані скоїв смертельну ДТП на Київщині
Джерело фото: ДБР
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Колишньому правоохоронцю призначено покарання у вигляді п'ятирічного позбавлення волі за скоєння смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння, – повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Судове рішення стосується вини колишнього правоохоронця, який під впливом алкоголю вчинив смертельне ДТП та заподіяв тілесні ушкодження іншим учасникам аварії. Окрім позбавлення волі на п'ять років, суд встановив обов'язок обвинуваченому виплатити моральну компенсацію двом потерпілим у загальній сумі 1,3 млн гривень. Також колишньому правоохоронцю позбавлено права керувати транспортними засобами протягом шести років.

Встановлено, що у червні 2023 року зловмисник керував автомобілем під впливом алкоголю, в результаті чого втратив контроль та скоїв ДТП на автодорозі Київ-Одеса в Білоцерківському районі Київської області. Ця аварія призвела до смерті одного з пасажирів та тяжких тілесних ушкоджень двох інших учасників. У крові водія було виявлено 1,74 проміле алкоголю.

За результатами розслідування, правоохоронець був визнаний винним у порушенні правил дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть одного з учасників та заподіяло тілесні ушкодження іншим (згідно з частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України).

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