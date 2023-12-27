Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

Законопроект про мобілізацію виокремлює прокурорів, яких зможуть звільнити у зв’язку з мобілізацією, - прокурор САП

Законопроектом Уряду вирішили виокремити прокурорів, мобілізованих в лави ЗСУ – вони будуть єдині з мобілізованих, кому випаде честь бути звільненими у зв'язку з мобілізацією, - прокурор САП Ігор Семак.

Неналежна умотивованість припису, що адресований субʼєкту господарювання, є підставою для визнання його протиправним, - Верховний Суд

Мотивованість як одна з головних вимог до припису владного суб’єкта, адресованого суб’єкту господарювання, - позиція Верховного Суду.

Чоловіки за кордоном без військового квитка не зможуть оформити документи, а керівник ТЦК заборонятиме ухилянту користуватися грошима

Кабмін у законопроекті наділяє керівників ТЦК правом вносити чоловіків до списків осіб, яким заборонено розпоряджатися грошима, керувати авто чи проводити операції з майном.

  1. В Україні

У Києві затримали серійних квартирних крадіїв

13:08, 27 грудня 2023
Столичні поліцейські затримали групу серійників, які обкрадали квартири киян.
У Києві затримали серійних квартирних крадіїв
Джерело фото: поліція Києва
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Поліцейські столиці затримали двох чоловіків, які вчиняли крадіжки з квартир киян. Під час обшуків за адресами проживання зловмисників, правоохоронці вилучили різноманітні предмети, включаючи магнітні ключі, відмички, відеокамери, гроші у різних валютах, а також ювелірні вироби. Правоохоронців встановлюють причетність затриманих до шести фактів крадіжок із квартир столичних мешканців. Про це повідомляє поліція Києва.

Начальник столичної поліції зазначив що зловмисники попередньо обстежували об'єкти та вивчали режим житла потерпілих. Поліцейські виявили шість випадків крадіжок, до яких причетні затримані, та вилучили значну кількість різноманітних предметів під час обшуків.

Зловмисникам повідомлено про підозру за статтею 185 Кримінального кодексу України – крадіжка в особливо великих розмірах у період воєнного стану. Суд вирішив застосувати до них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а сама стаття передбачає позбавлення волі строком до восьми років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео