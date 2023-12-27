У Києві затримали серійних квартирних крадіїв

Столичні поліцейські затримали групу серійників, які обкрадали квартири киян.

Джерело фото: поліція Києва

Поліцейські столиці затримали двох чоловіків, які вчиняли крадіжки з квартир киян. Під час обшуків за адресами проживання зловмисників, правоохоронці вилучили різноманітні предмети, включаючи магнітні ключі, відмички, відеокамери, гроші у різних валютах, а також ювелірні вироби. Правоохоронців встановлюють причетність затриманих до шести фактів крадіжок із квартир столичних мешканців. Про це повідомляє поліція Києва.

Начальник столичної поліції зазначив що зловмисники попередньо обстежували об'єкти та вивчали режим житла потерпілих. Поліцейські виявили шість випадків крадіжок, до яких причетні затримані, та вилучили значну кількість різноманітних предметів під час обшуків.

Зловмисникам повідомлено про підозру за статтею 185 Кримінального кодексу України – крадіжка в особливо великих розмірах у період воєнного стану. Суд вирішив застосувати до них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а сама стаття передбачає позбавлення волі строком до восьми років.

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