Повістки зможуть роздавати через смартфони, — Рустем Умєров

На даний момент Міноборони працює над аналізом кількох баз даних від різних міністерств.

В Україні розглядають можливість роздачі повісток через смартфони громадян. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

«Ми хочемо пояснити суспільству, що ми запрошуємо і обговорюємо, яким чином. Тобто ми працюємо над цими технічними рішеннями, щоб це було зрозуміло і цивілізовано», - сказав він.

За його словами, на даний момент Міноборони працює над аналізом кількох баз даних від різних міністерств. Зараз йде робота над питанням, як їх використати для військового обліку громадян.

Напередодні глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заперечив будь-які планів стосовно розсилки повісток через додаток «Дія». У своїй заяві він підкреслив, що така практика не буде впроваджена «ніколи».

Раніше ми писали, що Валерій Залужний вперше провів пресконференцію, де прокоментував можливі зміни в мобілізації.

Додамо, що чоловіки за кордоном без військового квитка не зможуть оформити документи, а керівник ТЦК заборонятиме ухилянту користуватися грошима.

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