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Неналежна умотивованість припису, що адресований субʼєкту господарювання, є підставою для визнання його протиправним, - Верховний Суд

Мотивованість як одна з головних вимог до припису владного суб’єкта, адресованого суб’єкту господарювання, - позиція Верховного Суду.

Чоловіки за кордоном без військового квитка не зможуть оформити документи, а керівник ТЦК заборонятиме ухилянту користуватися грошима

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На яких підставах зможуть звільнятися військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, та які проходять кадрову службу, — законопроект про мобілізацію

Що законопроект Кабміну вкладає у поняття сімейних обставин або інших поважних причин, які дозволяють звільнитися зі служби військовослужбовцю під час воєнного стану.

У 2024 році водіям почнуть видавати посвідчення водія нового зразка: що відомо

Нові посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів обіцяють зробити більш захищеними від підробок.

До кінця навчального року – скільки часу буде у здобувачів освіти, які втратять право на відстрочку від призову

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  1. В Україні

Повістки зможуть роздавати через смартфони, — Рустем Умєров

11:17, 27 грудня 2023
На даний момент Міноборони працює над аналізом кількох баз даних від різних міністерств.
Повістки зможуть роздавати через смартфони, — Рустем Умєров
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В Україні розглядають можливість роздачі повісток через смартфони громадян. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

«Ми хочемо пояснити суспільству, що ми запрошуємо і обговорюємо, яким чином. Тобто ми працюємо над цими технічними рішеннями, щоб це було зрозуміло і цивілізовано», - сказав він.

За його словами, на даний момент Міноборони працює над аналізом кількох баз даних від різних міністерств. Зараз йде робота над питанням, як їх використати для військового обліку громадян.

Напередодні глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заперечив будь-які планів стосовно розсилки повісток через додаток «Дія». У своїй заяві він підкреслив, що така практика не буде впроваджена «ніколи».

Раніше ми писали, що Валерій Залужний вперше провів пресконференцію, де прокоментував можливі зміни в мобілізації.

Додамо, що чоловіки за кордоном без військового квитка не зможуть оформити документи, а керівник ТЦК заборонятиме ухилянту користуватися грошима.

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Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
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