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Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП

Законопроектом Кабмина решили выделить прокуроров, мобилизованных в ряды ВСУ – они будут единственными из мобилизованных, кому выпадет честь быть уволены в связи с мобилизацией, - прокурор САП Игорь Семак.

Ненадлежащая мотивированность предписания, адресованного субъекту хозяйствования, является основанием для признания его противоправным, – Верховный Суд

Мотивированность как одно из главных требований к предписанию властного субъекта, адресованному субъекту хозяйствования, – позиция Верховного Суда.

Мужчины за границей без военного билета не смогут оформить документы, а руководитель ТЦК сможет запрещать уклонистам пользоваться деньгами

Кабмин в законопроекте наделяет руководителей ТЦК правом вносить мужчин в списки лиц, которым запрещено распоряжаться деньгами, управлять автомобилем или проводить операции с имуществом.

На каких основаниях смогут увольняться военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и проходящие кадровую службу, — законопроект о мобилизации

Что законопроект Кабмина вкладывает в понятие семейных обстоятельств или других уважительных причин, позволяющих уволиться со службы военнослужащему во время военного положения.

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  1. В Украине

Повестки смогут раздавать через смартфоны, — Рустем Умеров

11:17, 27 декабря 2023
В настоящее время Минобороны работает над анализом нескольких баз данных от разных министерств.
Повестки смогут раздавать через смартфоны, — Рустем Умеров
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В Украине рассматривается возможность раздачи повесток через смартфоны граждан. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона.

«Мы хотим объяснить обществу, что мы приглашаем и обсуждаем, каким образом. То есть мы работаем над этими техническими решениями, чтобы это было понятно и цивилизовано», – сказал он.

По его словам, на данный момент Минобороны работает над анализом нескольких баз данных разных министерств. В настоящее время идет работа над вопросом, как их использовать для военного учета граждан.

Накануне глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров возразил какие-либо планы по рассылке повесток через приложение «Действие». В своем заявлении он подчеркнул, что такая практика не будет внедрена никогда.

Ранее мы писали, что Валерий Залужный впервые провел пресс-конференцию, где прокомментировал возможные изменения в мобилизации.

Добавим, что мужчины за границей без военного билета не смогут оформить документы, а руководитель ТЦК будет запрещать уклоняющемуся пользоваться деньгами.

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