Повестки смогут раздавать через смартфоны, — Рустем Умеров

В настоящее время Минобороны работает над анализом нескольких баз данных от разных министерств.

В Украине рассматривается возможность раздачи повесток через смартфоны граждан. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в эфире телемарафона.

«Мы хотим объяснить обществу, что мы приглашаем и обсуждаем, каким образом. То есть мы работаем над этими техническими решениями, чтобы это было понятно и цивилизовано», – сказал он.

По его словам, на данный момент Минобороны работает над анализом нескольких баз данных разных министерств. В настоящее время идет работа над вопросом, как их использовать для военного учета граждан.

Накануне глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров возразил какие-либо планы по рассылке повесток через приложение «Действие». В своем заявлении он подчеркнул, что такая практика не будет внедрена никогда.

Ранее мы писали, что Валерий Залужный впервые провел пресс-конференцию, где прокомментировал возможные изменения в мобилизации.

Добавим, что мужчины за границей без военного билета не смогут оформить документы, а руководитель ТЦК будет запрещать уклоняющемуся пользоваться деньгами.

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