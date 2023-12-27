Главу КРАИЛ Ивана Рудого вызвали в НАПК для ознакомления с протоколом об админправонарушениях

В НАПК публично вызвали главу КРАИЛ для ознакомления с протоколом 3 января.

Источник фото: Антон Забельский / Forbes Украина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вызвало главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого в НАПК для ознакомления с протоколом об административных правонарушениях. Соответствующее объявление обнародовали на странице Агентства.

В то же время, там отметили, что в случае неприбытия по вызову протокол об административном правонарушении будет составлен на основании имеющихся материалов с отметкой об отказе от его подписания.

«В связи с игнорированием приглашения Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщает Главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Рудого Ивана Тарасовича о необходимости прибыть в НАПК 3 января 2024 года с 10:00 по 15:00 для ознакомление с протоколом об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст. 172-7 КУоАП (несообщение о реальном конфликте интересов, совершении действий или принятии решений в условиях реального конфликта интересов)», - говорится в сообщении НАПК.

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