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Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП

Законопроектом Кабмина решили выделить прокуроров, мобилизованных в ряды ВСУ – они будут единственными из мобилизованных, кому выпадет честь быть уволены в связи с мобилизацией, - прокурор САП Игорь Семак.

Ненадлежащая мотивированность предписания, адресованного субъекту хозяйствования, является основанием для признания его противоправным, – Верховный Суд

Мотивированность как одно из главных требований к предписанию властного субъекта, адресованному субъекту хозяйствования, – позиция Верховного Суда.

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На каких основаниях смогут увольняться военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и проходящие кадровую службу, — законопроект о мобилизации

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  1. В Украине

Главу КРАИЛ Ивана Рудого вызвали в НАПК для ознакомления с протоколом об админправонарушениях

10:59, 27 декабря 2023
В НАПК публично вызвали главу КРАИЛ для ознакомления с протоколом 3 января.
Главу КРАИЛ Ивана Рудого вызвали в НАПК для ознакомления с протоколом об админправонарушениях
Источник фото: Антон Забельский / Forbes Украина
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вызвало главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого в НАПК для ознакомления с протоколом об административных правонарушениях. Соответствующее объявление обнародовали на странице Агентства.

В то же время, там отметили, что в случае неприбытия по вызову протокол об административном правонарушении будет составлен на основании имеющихся материалов с отметкой об отказе от его подписания.

«В связи с игнорированием приглашения Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщает Главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Рудого Ивана Тарасовича о необходимости прибыть в НАПК 3 января 2024 года с 10:00 по 15:00 для ознакомление с протоколом об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст. 172-7 КУоАП (несообщение о реальном конфликте интересов, совершении действий или принятии решений в условиях реального конфликта интересов)», - говорится в сообщении НАПК.

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