Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большинство госслужащих получают новости о событиях в Украине из каналов и групп в мессенджерах – НАДС

Публичные служащие в Украине больше читают группы в мессенджерах, чем смотрят теленовости.

Растаможка легковых автомобилей в Дії и введение оснований для корректировки таможенной стоимости подержанных автомобилей, – кто и как будет контролировать процессы

Подача электронной таможенной декларации для таможенного оформления легковых автомобилей будет происходить через Портал Дія, введут механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, а ряд новых полномочий перейдет к Минцифре.

ТУ ГСА в Херсонской области вернется в Херсон в конце января 2024 года

Впрочем, есть предложение вообще ликвидировать ТУ ГСА в Херсонской области.

Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Принимать на госслужбу будут только после прохождения военной подготовки или военной службы, а бронировать – не всех чиновников

Правительство предлагает изменить условия принятия госслужащих на работу и бронировать только высокопоставленных чиновников в законопроекте об усилении мобилизации.

  1. В Украине

Украина покупает соль в Африке: что произошло с отечественной

17:08, 27 декабря 2023
На Буштынском месторождении добывают около 45 тонн технической соли в сутки, но это количество не покрывает потребности страны.
Украина покупает соль в Африке: что произошло с отечественной
Источник фото: fruit-time.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Украина вынуждена закупать техническую соль в странах Африки из-за неисправности месторождения соли в Закарпатской области. Об этом рассказал председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита в интервью Укринформу.

По его словам, проблемы с закарпатской солью связаны с началом разработки месторождения в 2022 году, после российского вторжения. Работа с месторождением отмечалась многочисленными трудностями из-за недостатков в профессиональном уровне работников и в проведении геодезических работ.

"Они сначала не планировали бетонировать шахту, впоследствии, когда проход начал засыпаться, это необходимо было сделать. Поэтому заново копали, ставили металлоконструкции, укрепляли и т.д.", - пояснил Никита.

Председатель Закарпатской ОВА отметил, что для решения проблемы потребуется еще год, инвестор уже вложил около 170 миллионов гривен в проект. Сейчас на Буштинском месторождении добывают около 45 тонн технической соли в сутки, но это количество не покрывает все потребности страны.

Виктор Микита отметил, что сейчас украинская власть планирует договориться с Укрзализныцей о строительстве отдельного пути к месторождению соли, но предприятие уже использовало все инвестиции.

Закарпатская соль отличается высоким качеством, поэтому она будет продаваться, несмотря на то, что сейчас техническую соль доставляют из Африки по стоимости 2500 гривен за тонну.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео