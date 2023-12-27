Украина покупает соль в Африке: что произошло с отечественной

На Буштынском месторождении добывают около 45 тонн технической соли в сутки, но это количество не покрывает потребности страны.

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Украина вынуждена закупать техническую соль в странах Африки из-за неисправности месторождения соли в Закарпатской области. Об этом рассказал председатель Закарпатской ОГА Виктор Микита в интервью Укринформу.

По его словам, проблемы с закарпатской солью связаны с началом разработки месторождения в 2022 году, после российского вторжения. Работа с месторождением отмечалась многочисленными трудностями из-за недостатков в профессиональном уровне работников и в проведении геодезических работ.

"Они сначала не планировали бетонировать шахту, впоследствии, когда проход начал засыпаться, это необходимо было сделать. Поэтому заново копали, ставили металлоконструкции, укрепляли и т.д.", - пояснил Никита.

Председатель Закарпатской ОВА отметил, что для решения проблемы потребуется еще год, инвестор уже вложил около 170 миллионов гривен в проект. Сейчас на Буштинском месторождении добывают около 45 тонн технической соли в сутки, но это количество не покрывает все потребности страны.

Виктор Микита отметил, что сейчас украинская власть планирует договориться с Укрзализныцей о строительстве отдельного пути к месторождению соли, но предприятие уже использовало все инвестиции.

Закарпатская соль отличается высоким качеством, поэтому она будет продаваться, несмотря на то, что сейчас техническую соль доставляют из Африки по стоимости 2500 гривен за тонну.

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