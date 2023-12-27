Когда Украину могут принять в ЕС: ответ представителя Еврокомиссии

Процесс вступления может занять от шести до одиннадцати лет.

Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять от шести до одиннадцати лет. Так считает глава представительства Европейской комиссии в Австрии Мартин Зельмайер.

«Австрии понадобилось шесть лет, Испании – одиннадцать. Украина может оказаться где-нибудь посередине», - сказал он в интервью газете Kleine Zeitung.

Зельмайера спросили, нет ли решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС «пустым обещанием, как это было в случае с Турцией».

«Переговоры о вступлении – это конкретное обещание стать постоянным членом европейской семьи. Однако для этого необходимо двигаться в сторону ЕС. Турция удалилась от ЕС. В отличие от нее, мы видим Украину в самом сердце ЕС. Переговоры с ней являются частью нашей архитектуры безопасности. Европа не должна возвращаться к мрачным временам XIX века, когда агрессор вторгается к своему соседу, чтобы аннексировать землю», - ответил он.

Также глава представительства Еврокомиссии отметил, что с 2016 г. Украина приняла 70% законов ЕС.

«Однако многое предстоит сделать, я имею в виду, в частности, независимость судебной системы и эффективность администрации», - добавил Зельмайер.

Напомним, что лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Также председатель Евросовета Шарль Мишель ответил, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

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