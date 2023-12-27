Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТУ ГСА в Херсонской области вернется в Херсон в конце января 2024 года

Впрочем, есть предложение вообще ликвидировать ТУ ГСА в Херсонской области.

Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Принимать на госслужбу будут только после прохождения военной подготовки или военной службы, а бронировать – не всех чиновников

Правительство предлагает изменить условия принятия госслужащих на работу и бронировать только высокопоставленных чиновников в законопроекте об усилении мобилизации.

Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП

Законопроектом Кабмина решили выделить прокуроров, мобилизованных в ряды ВСУ – они будут единственными из мобилизованных, кому выпадет честь быть уволены в связи с мобилизацией, - прокурор САП Игорь Семак.

Ненадлежащая мотивированность предписания, адресованного субъекту хозяйствования, является основанием для признания его противоправным, – Верховный Суд

Мотивированность как одно из главных требований к предписанию властного субъекта, адресованному субъекту хозяйствования, – позиция Верховного Суда.

  1. В мире

Когда Украину могут принять в ЕС: ответ представителя Еврокомиссии

14:04, 27 декабря 2023
Процесс вступления может занять от шести до одиннадцати лет.
Когда Украину могут принять в ЕС: ответ представителя Еврокомиссии
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять от шести до одиннадцати лет. Так считает глава представительства Европейской комиссии в Австрии Мартин Зельмайер.

«Австрии понадобилось шесть лет, Испании – одиннадцать. Украина может оказаться где-нибудь посередине», - сказал он в интервью газете Kleine Zeitung.

Зельмайера спросили, нет ли решения о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС «пустым обещанием, как это было в случае с Турцией».

«Переговоры о вступлении – это конкретное обещание стать постоянным членом европейской семьи. Однако для этого необходимо двигаться в сторону ЕС. Турция удалилась от ЕС. В отличие от нее, мы видим Украину в самом сердце ЕС. Переговоры с ней являются частью нашей архитектуры безопасности. Европа не должна возвращаться к мрачным временам XIX века, когда агрессор вторгается к своему соседу, чтобы аннексировать землю», - ответил он.

Также глава представительства Еврокомиссии отметил, что с 2016 г. Украина приняла 70% законов ЕС.

«Однако многое предстоит сделать, я имею в виду, в частности, независимость судебной системы и эффективность администрации», - добавил Зельмайер.

Напомним, что лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. 

Также председатель Евросовета Шарль Мишель ответил, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео