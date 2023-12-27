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Коли Україну можуть прийняти в ЄС: відповідь представника Єврокомісії

14:04, 27 грудня 2023
Процес вступу може зайняти від шести до одинадцяти років.
Коли Україну можуть прийняти в ЄС: відповідь представника Єврокомісії
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Процес вступу України до Євросоюзу може зайняти від шести до одинадцяти років. Так вважає голова представництва Європейської комісії в Австрії Мартін Зельмаєр.

«Австрії знадобилося шість років, Іспанії - одинадцять. Україна може опинитися десь посередині», - сказав він в інтерв'ю газеті Kleine Zeitung.

Зельмаєра запитали, чи не є рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС «порожньою обіцянкою, як це було у випадку з Туреччиною». 

«Переговори про вступ - це конкретна обіцянка стати постійним членом європейської сім'ї. Однак для цього необхідно рухатися в бік ЄС. Туреччина віддалилася від ЄС. На відміну від неї ми бачимо Україну в самому серці ЄС. Переговори з нею є частиною нашої архітектури безпеки. Європа не повинна повертатися до похмурих часів XIX століття, коли агресор вторгається до свого сусіда, щоб анексувати землю», - відповів він.

Також глава представництва Єврокомісії зазначив, що з 2016 року Україна прийняла 70% законів ЄС.

«Однак багато чого ще належить зробити, я маю на увазі, зокрема, незалежність судової системи та ефективність адміністрації», - додав Зельмаєр.

Нагадаємо, що лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Також голова Євроради Шарль Мішель відповів, коли можуть розпочатися переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

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