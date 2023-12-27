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  1. В Україні

Україна купує сіль в Африці: що сталося з вітчизняною

17:08, 27 грудня 2023
На Буштинському родовищі добувають близько 45 тонн технічної солі на добу, але ця кількість не покриває потреби країни.
Україна купує сіль в Африці: що сталося з вітчизняною
Джерело фото: fruit-time.ua
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Україна змушена закупляти технічну сіль у країнах Африки через несправність родовища солі в Закарпатській області. Про це розповів голова Закарпатської ОВА Віктор Микита в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, проблеми із закарпатською сіллю пов'язані з початком розробки родовища у 2022 році, після російського вторгнення. Робота з родовищем відзначалася численними труднощами через недоліки в фаховому рівні працівників і в проведенні геодезичних робіт.

«Вони спочатку не планували бетонувати шахту, згодом, коли прохід почав засипатися, це необхідно було зробити. Тому наново копали, ставили металоконструкції, укріплювали тощо», - пояснив Микита.

Голова Закарпатської ОВА зазначив, що для вирішення проблеми потрібно ще рік, інвестор вже вклав близько 170 мільйонів гривень у проект. Наразі на Буштинському родовищі добувають близько 45 тонн технічної солі на добу, але ця кількість не покриває усі потреби країни.

Віктор Микита зазначив, що нині українська влада планує домовитися з Укрзалізницею про будівництво окремої колії до родовища солі, але підприємство вже використало всі інвестиції.

Закарпатська сіль відрізняється високою якістю, тому вона буде продаватися, незважаючи на те, що зараз технічну сіль доставляють з Африки за вартістю 2500 гривень за тонну.

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