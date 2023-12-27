Голову КРАІЛ Івана Рудого викликали у НАЗК для ознайомлення з протоколом про адмінправопорушення

У НАЗК публічно викликали голову КРАІЛ для ознайомлення з протоколом 3 січня.

Джерело фото: Антон Забєльський / Forbes Україна

Національне агентство з питань запобігання корупції викликало голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого до НАЗК для ознайомлення з протоколом про адміністративні правопорушення. Відповідне оголошення оприлюднили на сторінці Агентства.

Водночас, там зазначили, що у разі неприбуття за викликом протокол про адміністративне правопорушення буде складено на підставі наявних матеріалів із відміткою про відмову від його підписання.

«У зв’язку з ігноруванням запрошення Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомляє Голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Рудого Івана Тарасовича про необхідність прибути до НАЗК 3 січня 2024 року з 10:00 по 15:00 для ознайомлення з протоколом про адміністративні правопорушення, передбачені ч.ч.1, 2 ст. 172-7 КУпАП (неповідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів)», - йдеться в повідомленні НАЗК.

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