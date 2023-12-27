В Киеве задержали серийных квартирных воров

Столичные полицейские задержали группу серийников, которые обворовывали квартиры киевлян.

Источник фото: полиция Киева

Полицейские столицы задержали двух мужчин, которые совершали кражи из квартир киевлян. Во время обысков по адресам проживания злоумышленников, правоохранители изъяли различные предметы, включая магнитные ключи, отмычки, видеокамеры, деньги в разных валютах, а также ювелирные изделия. Правоохранители устанавливают причастность задержанных к шести фактам краж из квартир столичных жителей. Об этом сообщает полиция Киева.

Начальник столичной полиции отметил, что злоумышленники предварительно обследовали объекты и изучали режим жилья потерпевших. Полицейские обнаружили шесть случаев краж, к которым причастны задержанные, и изъяли значительное количество различных предметов во время обысков.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по статье 185 Уголовного кодекса Украины - кража в особо крупных размерах в период военного положения. Суд решил применить к ним меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а сама статья предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

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