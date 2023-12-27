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Принимать на госслужбу будут только после прохождения военной подготовки или военной службы, а бронировать – не всех чиновников

Правительство предлагает изменить условия принятия госслужащих на работу и бронировать только высокопоставленных чиновников в законопроекте об усилении мобилизации.

Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП

Законопроектом Кабмина решили выделить прокуроров, мобилизованных в ряды ВСУ – они будут единственными из мобилизованных, кому выпадет честь быть уволены в связи с мобилизацией, - прокурор САП Игорь Семак.

Ненадлежащая мотивированность предписания, адресованного субъекту хозяйствования, является основанием для признания его противоправным, – Верховный Суд

Мотивированность как одно из главных требований к предписанию властного субъекта, адресованному субъекту хозяйствования, – позиция Верховного Суда.

Мужчины за границей без военного билета не смогут оформить документы, а руководитель ТЦК сможет запрещать уклонистам пользоваться деньгами

Кабмин в законопроекте наделяет руководителей ТЦК правом вносить мужчин в списки лиц, которым запрещено распоряжаться деньгами, управлять автомобилем или проводить операции с имуществом.

На каких основаниях смогут увольняться военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и проходящие кадровую службу, — законопроект о мобилизации

Что законопроект Кабмина вкладывает в понятие семейных обстоятельств или других уважительных причин, позволяющих уволиться со службы военнослужащему во время военного положения.

  1. В Украине

В Киеве задержали серийных квартирных воров

13:08, 27 декабря 2023
Столичные полицейские задержали группу серийников, которые обворовывали квартиры киевлян.
В Киеве задержали серийных квартирных воров
Источник фото: полиция Киева
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Полицейские столицы задержали двух мужчин, которые совершали кражи из квартир киевлян. Во время обысков по адресам проживания злоумышленников, правоохранители изъяли различные предметы, включая магнитные ключи, отмычки, видеокамеры, деньги в разных валютах, а также ювелирные изделия. Правоохранители устанавливают причастность задержанных к шести фактам краж из квартир столичных жителей. Об этом сообщает полиция Киева.

Начальник столичной полиции отметил, что злоумышленники предварительно обследовали объекты и изучали режим жилья потерпевших. Полицейские обнаружили шесть случаев краж, к которым причастны задержанные, и изъяли значительное количество различных предметов во время обысков.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по статье 185 Уголовного кодекса Украины - кража в особо крупных размерах в период военного положения. Суд решил применить к ним меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а сама статья предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

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