На Дніпропетровщині затримали посадовця Укрзалізниці, який шпигував за технікою ЗСУ на користь рф

СБУ затримала посадовця Укрзалізниці, який доносив російській фсб про пересування військових ешелонів ЗСУ на Дніпропетровщині.

Джерело фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали посадовця Укрзалізниці, який працював на російську спецслужбу фсб, шпигував за переміщенням військової техніки Збройних Сил України на території Дніпропетровщини. За даними СБУ, зловмисник отримував вказівки від фсб та надавав їм розвідувальну інформацію про залізничні маршрути військових ешелонів.

Підозрюваний, який є посадовцем однієї з вузлових станцій Укрзалізниці, збирав дані про маршрути військових транспортів, записував місце, час і рух військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їхній маршрут та призначення. Він зацікавлений був особливо у деталях стосовно перевезення бойових машин «Бредлі» та танків «Леопард».

Затриманий отримав вказівки від фсб ще влітку поточного року та здійснював шпигунську діяльність на користь росії, використовуючи анонімний чат у популярному месенджері для зв'язку з російськими спецслужбами.

Служба безпеки України, виявивши його дії, документувала всі факти та провела спецоперацію, що завершилася затриманням зловмисника у його власному помешканні. В ході обшуків вилучено мобільні телефони, які використовувалися підозрюваним у розвідувально-підривній діяльності на користь росії.

За даними правоохоронних органів, затриманому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою, і розслідування продовжується. За цим злочином йому загрожує довічне ув'язнення.

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