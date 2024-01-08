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  1. В Украине

На Днепропетровщине задержали чиновника Укрзализныци, который шпионил за техникой ВСУ в пользу рф

17:18, 8 января 2024
СБУ задержала чиновника Укрзализныци, который доносил российской фсб о передвижении военных эшелонов ВСУ на Днепропетровщине.
На Днепропетровщине задержали чиновника Укрзализныци, который шпионил за техникой ВСУ в пользу рф
Источник фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника Укрзализныци, который работал на российскую спецслужбу фсб, шпионил за перемещением военной техники Вооруженных Сил Украины на территории Днепропетровщины. По данным СБУ, злоумышленник получал указания от фсб и предоставлял им разведывательную информацию о железнодорожных маршрутах военных эшелонов.

Подозреваемый, который является должностным лицом одной из узловых станций Укрзализныци, собирал данные о маршрутах военных транспортов, записывал место, время и движение военных эшелонов, а также пытался узнать об их маршруте и назначении. Он заинтересован был особенно в деталях относительно перевозки боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард".

Задержанный получил указания от фсб еще летом текущего года и осуществлял шпионскую деятельность в пользу России, используя анонимный чат в популярном мессенджере для связи с российскими спецслужбами.

Служба безопасности Украины, обнаружив его действия, документировала все факты и провела спецоперацию, которая завершилась задержанием злоумышленника в его собственном доме. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, которые использовались подозреваемым в разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии.

По данным правоохранительных органов, задержанному сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей, и расследование продолжается. По этому преступлению ему грозит пожизненное заключение.

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