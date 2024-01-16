На Одещині чоловіки одягнули камуфльовані маскувальні халати для «штурму» кордону

Білі маскхалати не допомогли порушникам перетнути кордон.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Подільського загону затримали двох чоловіків при спробі незаконного перетинання державного кордону. Як розповіли у Держприкордонслужбі, чоловіки готувалися до закордонної подорожі ретельно – придбали через інтернет-мережу камуфльовані маскувальні халати.

«Штурм» українсько-молдовського кордону не вдався, чоловіків помітили прикордонники.

Стосовно чоловіків склали адміністративні матеріали за ст. 204(1) КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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