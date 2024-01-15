Кабмін виділив майже 2,5 млрд грн на будівництво захисних споруд з резервного фонду бюджету

Для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд Міністерству оборони виділили 2,48 млрд грн.

На будівництво захисних споруд виділяють майже 2,5 млрд грн. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 12 січня 2024 р. № 22-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету Міністерству оборони для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд».

Так, Кабмін з метою зміцнення обороноздатності держави виділив Міністерству оборони 2,488 млрд грн (у тому числі для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту — 1,071 млрд грн), а саме:

для фортифікаційного обладнання оборонних рубежів — 1,362 млрд грн (у тому числі для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту — 880,5 млн. гривень);

для улаштування смуг невибухових загороджень — 1,126 млрд грн (у тому числі для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту — 190,5 млн. гривень).

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, йдеться у розпорядженні.

Міністерству оборони доручено затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, визначених розпорядженням.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Міноборони, КМДА і Держагентству з відновлення доручили забезпечити будівництво фортифікаційних споруд, а закупівлі товарів, робіт і послуг для будівництва таких фортифікаційних споруд прирівняли до закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки.

Автор: Наталя Мамченко

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