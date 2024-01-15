НАЗК: До реєстру спонсорів війни внесли майже 50 компаній, найбільше – з Китаю

Найбільша кількість компаній із Китаю, на другому місці — США, всі інші – переважно з країн ЄС.

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Національне агентство з питань запобігання корупції внесло у перелік міжнародних спонсорів війни майже 50 компаній, найбільше – з Китаю. Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков (з 15 січня 2024 року повноваження Новікова припинилися - прим. ред.) в інтерв’ю Укрінформ.

«На сьогодні в цей реєстр занесено майже 50 компаній. Найбільше з них із Китаю – 14. На другому місці США – 7 компаній. Всі інші – переважно з країн Європейського Союзу», – зазначив він.

Також Новіков зазначив, що бізнес боїться потрапити до переліку міжнародних спонсорів війни. Деякі компанії надають плани виходу їх бізнесів з країни-агресора і просять не вносити компанію в цей реєстр.

Водночас, за його словами, є випадки, коли реєстр допоміг вийти компаніям з росії, після їх виключили з нього.

«Проте, на жаль, ми щотижня вносимо туди нову транснаціональну компанію, яка продовжує працювати в рф, сплачує значні податки в російський бюджет», – заявив Новіков.

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