НАЗК: До реєстру спонсорів війни внесли майже 50 компаній, найбільше – з Китаю

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло у перелік міжнародних спонсорів війни майже 50 компаній, найбільше – з Китаю. Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков (з 15 січня 2024 року повноваження Новікова припинилися - прим. ред.) в інтерв’ю Укрінформ.
«На сьогодні в цей реєстр занесено майже 50 компаній. Найбільше з них із Китаю – 14. На другому місці США – 7 компаній. Всі інші – переважно з країн Європейського Союзу», – зазначив він.
Також Новіков зазначив, що бізнес боїться потрапити до переліку міжнародних спонсорів війни. Деякі компанії надають плани виходу їх бізнесів з країни-агресора і просять не вносити компанію в цей реєстр.
Водночас, за його словами, є випадки, коли реєстр допоміг вийти компаніям з росії, після їх виключили з нього.
«Проте, на жаль, ми щотижня вносимо туди нову транснаціональну компанію, яка продовжує працювати в рф, сплачує значні податки в російський бюджет», – заявив Новіков.
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