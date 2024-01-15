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НАЗК залишилося без голови, — у Олександра Новікова сплив строк повноважень

16:07, 15 січня 2024
Наразі НАЗК залишилося без голови, а пошук нового очільника ще триває.
НАЗК залишилося без голови, — у Олександра Новікова сплив строк повноважень
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) залишилося без голови. 15 січня сплив строк повноважень у Олександра Новікова.  

Нагадаємо, що голова Національного агентства призначається строком на 4 роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду два строки поспіль. Новікова Кабмін призначив на посаду 15 січня 2020 року.

Наразі триває конкурс на нового голову НАЗК, який проводить конкурсна комісія за участі міжнародних експертів. Поки що відомо про 24 кандидатів, які пройшли перший етап конкурсу.

Серед них – діючий член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Віталій Гацелюк, а також екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, який в свій час заявив, що голова НАЗК Олександр Новіков незаконно і несправедливо звільнив його з посади.

Крім того, далі проходить державна уповноважена Антимонопольного комітету України у 2015-2019 роках, а нині – очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська.

Беруть участь і конкурсанти, які минулого року претендували на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Зокрема це керівник четвертого слідчого відділу з дислокацією у місті Вінниці ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому Сергій Гупяк, який увійшов до трійки фіналістів у конкурсі на очільника НАБУ і якому навіть пророкували посаду заступника директора НАБУ. Та Віктор Павлущик, старший детектив НАБУ, який увійшов до списку в 11 фіналістів у конкурсі на директора НАБУ, і який також зараз претендує до Вищої ради правосуддя.

Ось повний перелік кандидатів, які пройшли перший етап конкурсу:

  • Павлущик Віктор
  • Стародубцев Олександр
  • Гупяк Сергій
  • Подгорець Сергій
  • Загребельська Агія
  • Тетерук Андрій
  • Мостова Ірина
  • Каплюк Катерина
  • Нікулін Віталій
  • Романюк Роман
  • Скомаров Олександр
  • Юрійчук Іван
  • Степанян Сергій
  • Новицький Олександр
  • Хаванов Артем
  • Вишневський Андрій
  • Мірошніченко Михайло
  • Броневицький Станіслав
  • Подорожко Володимир
  • Корнієнко Олег
  • Калмиков Дмитро
  • Гацелюк Віталій
  • Норець Роман
  • Кулик Павло

11 січня відбувся другий етап оцінювання професійних знань та якостей кандидатів на посаду Голови НАЗК – виконання практичних завдань, які передбачають завдання із застосування антикорупційного законодавства і завдання з етичного лідерства. Наразі результати кандидатів ще невідомі.

Автор: Наталя Мамченко

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