НАПК осталось без главы, — у Александра Новикова истек срок полномочий

В настоящее время НАПК осталось без председателя, а поиск нового руководителя еще продолжается.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осталось без председателя. 15 января истек срок полномочий у Александра Новикова.

Напомним, что глава Национального агентства назначается сроком на 4 года. Одно и то же лицо не может занимать должность два срока подряд. Новикова Кабмин назначил на должность 15 января 2020 года.

В настоящее время продолжается конкурс на нового главу НАПК, который проводит конкурсная комиссия с участием международных экспертов. Пока известно о 24 кандидатах, которые прошли первый этап конкурса.

Среди них – действующий член Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Виталий Гацелюк, а также экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский, который в свое время заявил, что глава НАПК Александр Новиков незаконно и несправедливо уволил его с должности.

Кроме того, далее проходит государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины в 2015-2019 годах, а ныне – руководитель направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская.

Участвуют и конкурсанты, в прошлом году претендовавшие на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

В частности, это руководитель четвертого следственного отдела по дислокации в городе Виннице ТУ ГБР, расположенного в г. Хмельницком Сергей Гупяк, который вошел в тройку финалистов в конкурсе на руководителя НАБУ и которому даже прочили должность заместителя директора НАБУ. А также Виктор Павлущик, старший детектив НАБУ, вошедший в список в 11 финалистов в конкурсе на директора НАБУ, также сейчас претендующий в Высший совет правосудия.

Вот полный список кандидатов, прошедших первый этап конкурса:

Павлущик Виктор

Стародубцев Александр

Гупяк Сергей

Подгорец Сергей

Загребельская Агия

Тетерев Андрей

Мостовая Ирина

Каплюк Екатерина

Никулин Виталий

Романюк Роман

Скомаров Александр

Юрийчук Иван

Степанян Сергей

Новицкий Александр

Хаванов Артем

Вишневский Андрей

Мирошниченко Михаил

Броневицкий Станислав

Подорожко Владимир

Корниенко Олег

Калмыков Дмитрий

Гацелюк Виталий

Норец Роман

Кулик Павел

11 января состоялся второй этап оценки профессиональных знаний и качеств кандидатов на должность Председателя НАПК – выполнение практических задач, предусматривающих задачи по применению антикоррупционного законодательства и задачи по этическому лидерству. Пока результаты кандидатов еще неизвестны.

Автор: Наталья Мамченко

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