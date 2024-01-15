НАПК осталось без главы, — у Александра Новикова истек срок полномочий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осталось без председателя. 15 января истек срок полномочий у Александра Новикова.
Напомним, что глава Национального агентства назначается сроком на 4 года. Одно и то же лицо не может занимать должность два срока подряд. Новикова Кабмин назначил на должность 15 января 2020 года.
В настоящее время продолжается конкурс на нового главу НАПК, который проводит конкурсная комиссия с участием международных экспертов. Пока известно о 24 кандидатах, которые прошли первый этап конкурса.
Среди них – действующий член Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Виталий Гацелюк, а также экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский, который в свое время заявил, что глава НАПК Александр Новиков незаконно и несправедливо уволил его с должности.
Кроме того, далее проходит государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины в 2015-2019 годах, а ныне – руководитель направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская.
Участвуют и конкурсанты, в прошлом году претендовавшие на должность директора Национального антикоррупционного бюро.
В частности, это руководитель четвертого следственного отдела по дислокации в городе Виннице ТУ ГБР, расположенного в г. Хмельницком Сергей Гупяк, который вошел в тройку финалистов в конкурсе на руководителя НАБУ и которому даже прочили должность заместителя директора НАБУ. А также Виктор Павлущик, старший детектив НАБУ, вошедший в список в 11 финалистов в конкурсе на директора НАБУ, также сейчас претендующий в Высший совет правосудия.
Вот полный список кандидатов, прошедших первый этап конкурса:
- Павлущик Виктор
- Стародубцев Александр
- Гупяк Сергей
- Подгорец Сергей
- Загребельская Агия
- Тетерев Андрей
- Мостовая Ирина
- Каплюк Екатерина
- Никулин Виталий
- Романюк Роман
- Скомаров Александр
- Юрийчук Иван
- Степанян Сергей
- Новицкий Александр
- Хаванов Артем
- Вишневский Андрей
- Мирошниченко Михаил
- Броневицкий Станислав
- Подорожко Владимир
- Корниенко Олег
- Калмыков Дмитрий
- Гацелюк Виталий
- Норец Роман
- Кулик Павел
11 января состоялся второй этап оценки профессиональных знаний и качеств кандидатов на должность Председателя НАПК – выполнение практических задач, предусматривающих задачи по применению антикоррупционного законодательства и задачи по этическому лидерству. Пока результаты кандидатов еще неизвестны.
Автор: Наталья Мамченко
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