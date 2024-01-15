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НАПК осталось без главы, — у Александра Новикова истек срок полномочий

16:07, 15 января 2024
В настоящее время НАПК осталось без председателя, а поиск нового руководителя еще продолжается.
НАПК осталось без главы, — у Александра Новикова истек срок полномочий
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осталось без председателя. 15 января истек срок полномочий у Александра Новикова.

Напомним, что глава Национального агентства назначается сроком на 4 года. Одно и то же лицо не может занимать должность два срока подряд. Новикова Кабмин назначил на должность 15 января 2020 года.

В настоящее время продолжается конкурс на нового главу НАПК, который проводит конкурсная комиссия с участием международных экспертов. Пока известно о 24 кандидатах, которые прошли первый этап конкурса.

Среди них – действующий член Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Виталий Гацелюк, а также экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский, который в свое время заявил, что глава НАПК Александр Новиков незаконно и несправедливо уволил его с должности.

Кроме того, далее проходит государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины в 2015-2019 годах, а ныне – руководитель направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская.

Участвуют и конкурсанты, в прошлом году претендовавшие на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

В частности, это руководитель четвертого следственного отдела по дислокации в городе Виннице ТУ ГБР, расположенного в г. Хмельницком Сергей Гупяк, который вошел в тройку финалистов в конкурсе на руководителя НАБУ и которому даже прочили должность заместителя директора НАБУ. А также Виктор Павлущик, старший детектив НАБУ, вошедший в список в 11 финалистов в конкурсе на директора НАБУ, также сейчас претендующий в Высший совет правосудия.

Вот полный список кандидатов, прошедших первый этап конкурса:

  • Павлущик Виктор
  • Стародубцев Александр
  • Гупяк Сергей
  • Подгорец Сергей
  • Загребельская Агия
  • Тетерев Андрей
  • Мостовая Ирина
  • Каплюк Екатерина
  • Никулин Виталий
  • Романюк Роман
  • Скомаров Александр
  • Юрийчук Иван
  • Степанян Сергей
  • Новицкий Александр
  • Хаванов Артем
  • Вишневский Андрей
  • Мирошниченко Михаил
  • Броневицкий Станислав
  • Подорожко Владимир
  • Корниенко Олег
  • Калмыков Дмитрий
  • Гацелюк Виталий
  • Норец Роман
  • Кулик Павел

11 января состоялся второй этап оценки профессиональных знаний и качеств кандидатов на должность Председателя НАПК – выполнение практических задач, предусматривающих задачи по применению антикоррупционного законодательства и задачи по этическому лидерству. Пока результаты кандидатов еще неизвестны.

Автор: Наталья Мамченко

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