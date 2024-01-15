Бізнес боїться потрапити до переліку спонсорів війни: компанії просять не вносити їх до реєстру, — голова НАЗК Олександр Новіков

Міжнародні компанії, які продовжують працювати в рф, активно звертаються до НАЗК, надають плани виходу їх бізнесів з країни-агресора і просять не вносити компанію в реєстр.

Бізнес боїться потрапити до переліку міжнародних спонсорів війни. Деякі компанії надають плани виходу їх бізнесів з країни-агресора і просять не вносити компанію в цей реєстр. Про це розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков у інтерв'ю Укрінформу.

«Наразі спостерігається така тенденція, що міжнародні компанії, які продовжують працювати в рф, активно звертаються до НАЗК, надають плани виходу їх бізнесів з країни-агресора і просять не вносити компанію в цей реєстр», – заявив Новіков.

За його словами, минулого тижня одна з таких компаній зв'язалась із НАЗК і заявила, що надасть план виходу з рф, щоб не потрапити в реєстр.

«Такий перелік – це запобігання фінансуванню і технологічному підсиленню агресора. Наразі ми вже маємо позитивні кейси, коли цей інструмент допоміг вийти компаніям з Росії, після чого ми виключили їх з реєстру», – зазначив Новіков.

Серед цих кейсів – три грецьких нафтових перевізники, британський виробник паперу «Mondi», ірландська компанія з постачання суднового палива «Peninsula Petroleum Limited», найбільша в світі індійська компанія з виробництва та експорту діамантів «Shree Ramkrishna Exports» (SRK). «Наразі вони вилучені з нашого реєстру», — уточнив голова НАЗК.

Разом із тим, щотижня НАЗК вносить до реєстру нову транснаціональну компанію, яка продовжує працювати в Росії і сплачує значні податки в російський бюджет.

Попри внесення до цього реєстру, міжнародні компанії, як от PepsiCo і Mars, продовжують працювати в Україні. Це, на думку Новікова, є наслідком відсутності в Україні санкційного органу.

«НАЗК тільки допомагає уряду, Офісу Президента і РНБО здійснювати аналітичну роботу щодо санкцій і аналізу компаній, які продовжують працювати в рф», – пояснив він.

Друга проблема полягає в тому, що Верховна Рада не спроможна на другий рік повномасштабної війни ухвалити закон про відповідальність за порушення санкцій.

«В Україні триває війна, а парламент не може ухвалити закон про внесення змін до Кримінального кодексу щодо запровадження відповідальності за порушення санкцій. Це необхідно виправити», – наголосив голова НАЗК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.