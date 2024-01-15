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Бизнес боится попасть в список спонсоров войны: компании просят не вносить их в реестр, — председатель НАПК Александр Новиков

13:28, 15 января 2024
Международные компании, которые продолжают работать в рф, активно обращаются в НАПК, предоставляют планы выхода их бизнесов из страны-агрессора и просят не вносить компанию в реестр.
Бизнес боится попасть в список спонсоров войны: компании просят не вносить их в реестр, — председатель НАПК Александр Новиков
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Бизнес боится попасть в список международных спонсоров войны. Некоторые компании предоставляют планы по выходу их бизнесов из страны-агрессора и просят не вносить компанию в этот реестр. Об этом рассказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в интервью Укринформу.

«Сейчас наблюдается такая тенденция, что международные компании, продолжающие работать в рф, активно обращаются в НАПК, предоставляют планы выхода их бизнесов из страны-агрессора и просят не вносить компанию в этот реестр», – заявил Новиков.

По его словам, на прошлой неделе одна из таких компаний связалась с НАПК и заявила, что предоставит план выхода из рф, чтобы не попасть в реестр.

«Такой перечень – это предотвращение финансирования и технологического усиления агрессора. Сейчас у нас уже есть положительные кейсы, когда этот инструмент помог выйти компаниям из рф, после чего мы исключили их из реестра», – отметил Новиков.

Среди этих кейсов – три греческих нефтяных перевозчика, британский производитель бумаги «Mondi», ирландская компания по снабжению судового топлива «Peninsula Petroleum Limited», крупнейшая в мире индийская компания по производству и экспорту бриллиантов «Shree Ramkrishna Exports» (SRK). «Пока они изъяты из нашего реестра», — уточнил глава НАПК.

Вместе с тем, еженедельно НАПК вносит в реестр новую транснациональную компанию, которая продолжает работать в рф и уплачивает значительные налоги в российский бюджет.

Несмотря на внесение в этот реестр, международные компании, такие как PepsiCo и Mars, продолжают работать в Украине. Это, по мнению Новикова, есть следствие отсутствия в Украине санкционного органа.

«НАПК только помогает правительству, Офису Президента и СНБО осуществлять аналитическую работу по санкциям и анализу компаний, которые продолжают работать в рф», – пояснил он.

Вторая проблема состоит в том, что Верховная Рада не способна на второй год полномасштабной войны принять закон об ответственности за нарушение санкций.

«В Украине идет война, а парламент не может принять закон о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно введения ответственности за нарушение санкций. Это необходимо исправить», – подчеркнул глава НАПК.

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