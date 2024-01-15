В Мелитополе партизаны поджарили оккупантов и их автомобиль

Партизаны устроили взрыв машины с оккупантами, в результате есть травмированные и погибшие.

Источник фото: Getty Images

В Мелитополе, который временно находится под оккупацией России, силы сопротивления устроили взрыв, взорвав автомобиль с четырьмя оккупантами. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По полученной информации, 14 января на улице Гоголя произошел мощный взрыв, результатом специальной операции украинских партизан был взорван автомобиль УАЗ Patriot.

В результате спецоперации четверо оккупантов получили ранения. После взрыва прилегающие улицы были перекрыты, на место прибыли медицинские бригады.

Однако медицинская помощь не понадобилась всем пострадавшим. Точное количество погибших и раненых уточняется.

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