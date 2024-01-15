У Мелітополі партизани підсмажили окупантів та їх автомобіль

Партизани влаштували вибух автівки з окупантами, в результаті є травмовані та загиблі.

Джерело фото: Getty Images

У Мелітополі, який тимчасово знаходиться під окупацією росії, сили опору влаштували вибух, підірвавши автомобіль з чотирма окупантами. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За отриманою інформацією, 14 січня на вулиці Гоголя відбувся потужний вибух, результатом спеціальної операції українських партизан було підірвано автомобіль УАЗ Patriot.

Унаслідок спецоперації четверо окупантів отримали поранення. Після вибуху прилеглі вулиці були перекриті, на місце прибули медичні бригади.

Однак медична допомога не знадобилась усім постраждалим. Точна кількість загиблих та поранених уточнюється.

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