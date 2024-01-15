НАПК: В реестр спонсоров войны внесли почти 50 компаний, больше всего – из Китая

Наибольшее количество компаний из Китая, на втором месте — США, все остальные преимущественно из стран ЕС.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны почти 50 компаний, больше всего – из Китая. Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков (с 15 января 2024 года полномочия Новикова прекратились – прим. ред.)в интервью Укринформ.

«На сегодняшний день в этот реестр занесено почти 50 компаний. Больше всего из Китая – 14. На втором месте США – 7 компаний. Все остальные – преимущественно из стран Европейского Союза», – отметил он.

Также Новиков отметил, что бизнес боится попасть в список международных спонсоров войны. Некоторые компании предоставляют планы по выходу их бизнесов из страны-агрессора и просят не вносить компанию в этот реестр.

В то же время, по его словам, есть случаи, когда реестр помог выйти компаниям из России после их исключили из него.

«Однако, к сожалению, мы еженедельно вносим туда новую транснациональную компанию, которая продолжает работать в России, уплачивает значительные налоги в российский бюджет», – заявил Новиков.

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