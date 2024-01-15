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Денис Малюська: Договор, которым будет подтверждено окончание войны, должен быть многосторонним, то есть подписан не только Украиной и рф, но и странами-гарантами

16:55, 15 января 2024
Министр юстиции рассказал в Давосе, каким должен быть договор, который подтвердит окончание войны.
Денис Малюська: Договор, которым будет подтверждено окончание войны, должен быть многосторонним, то есть подписан не только Украиной и рф, но и странами-гарантами
Источник фото: Министерство юстиции
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Договор, которым будет подтвержден окончание войны, должен базироваться на Формуле мира, быть многосторонним, то есть подписанным не только Украиной и рф, но и странами-гарантами, быть комплексным и регулировать все сферы, на которые повлияла война.

Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська отметил в Давосе во время встречи советников по вопросам национальной безопасности.

Министр юстиции выступил с докладом по 10-му пункту «Подтверждение окончания войны» Формулы мира.

По словам Дениса Малюськи, Украина уже неоднократно пыталась договориться с россией о взаимных отношениях и оформить соответствующий международный договор. Однако рф каждый раз прекращала его выполнять и игнорировала: «Для нас это не впервые — это касается как договора об общей границе, так и «большого» договора о дружбе и сотрудничестве, и Будапештского меморандума, и Минских договоренностей, и даже Переяславских статей 1659 года».

«Мы не можем допустить ошибок прошлого. Договор, которым будет подтверждено окончание войны, должен базироваться на Формуле мира, быть многосторонним, то есть подписанным не только Украиной и рф, но и странами-гарантами, быть комплексным и регулировать все сферы, на которые повлияла война. Условия договора должны быть четкими и носить юридически обязательный характер, а сам договор — ратифицирован парламентами подписавших его стран», — отметил Министр юстиции.

В ходе встречи, состоявшейся в начале декабря 2023 года в аэропорту «Борисполь» по реализации 10-го пункта Формулы мира о подтверждении окончания войны, было начато обсуждение реализации указанного пункта с участием представителей дипломатического корпуса. Тогда к мероприятию присоединились 86 участников: представители 83 иностранных государств и трех международных организаций.

Напомним, что Владимир Зеленский прилетел с рабочим визитом в Швейцарию. в Давосе он также проведет важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО и лидерами стран и крупных бизнесов.

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