Война «укротила» украинских олигархов и их влияние на страну, — СМИ

The New York Times пишет, что война и уничтожение промышленности привели к тому, что в Украине больше нет олигархов как таковых.

Полномасштабная война рф против Украины «укротила» украинских олигархов и их влияние на страну. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Как утверждают журналисты, война и уничтожение промышленности привели к тому, что в Украине больше нет олигархов как таковых. Они потеряли деньги, активы и влияние.

В частности, за первый год войны общее состояние 20 самых богатых украинцев сократилось более чем на 20 миллиардов долларов.

Газета отмечает, что правительство использовало свои полномочия во время войны, чтобы сломить политическое влияние олигархов.

«Теперь украинские власти планируют использовать свои полномочия военного времени, чтобы попытаться полностью порвать с олигархами. Цель состоит в том, чтобы уменьшить их влияние на экономику и политику, а также привлечь к ответственности участвовавших в коррупционных действиях, осуществляя политику», — добавляют авторы.

В то же время, как пишет издание, некоторые в Украине также опасаются, что на смену олигархам придет новая олигархическая система, которая возникнет в результате концентрации власти во время войны вокруг правительства.

Но все же, несмотря на опасения, экономика страны начинает с чистого листа, добавляют журналисты.

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