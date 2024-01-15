В Киеве штраф догнал водителя, который двигался на полосе общественного транспорта

Инспекторы вынесли на водителя постановление за движение полосой общественного транспорта.

Скриншот из видео Патрульной полиции Киева

В Киеве инспекторы во время патрулирования на улице Князей Острожских обнаружили автомобиль Volkswagen, который совершил движение полосой общественного транспорта.

Как рассказали в Патрульной полиции, правоохранители сразу догнали и остановили нарушителя.

Инспекторы вынесли на водителя постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой общественного транспорта) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

Согласно п. 17.1 ПДД на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе, кроме такси и велосипедистов.

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