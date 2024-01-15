В Украине обновили тесты для будущих водителей: новый список вопросов и ответов

Изменения касаются механических транспортных средств, которые вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, перевозку детей в автомобилях и другие изменения, которые были учтены в тестовых вопросах.

Сервисные центры МВД с 15 января обновили тестовые вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена.

Изменения утверждены приказом Главного сервисного центра МВД в соответствии с Правилами дорожного движения.

Они, в частности, касаются механических транспортных средств, которые вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, перевозки детей в автомобилях и другие изменения, которые были учтены в тестовых вопросах.

Отмечается, что теоретический экзамен по знаниям Правил дорожного движения в сервисном центре МВД по-прежнему содержит 20 вопросов. Кандидат в водителе должен 20 минут дать ответы. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан. Вопросы распределяются по следующему принципу:

10 – о правилах дорожного движения;

4 – из основ безопасности движения;

4 – об устройстве и эксплуатации транспортного средства соответствующей категории;

2 – о предоставлении первой домедицинской помощи.

Кандидат в водителе имеет огромное количество попыток для сдачи теоретического экзамена. Следующая попытка возможна не ранее чем через 10 дней.

Будущие водители должны выбор либо пройти теоретическую часть обучения в автошколе, либо овладеть ее самостоятельно. Для этого станет полезным онлайн-тренажер по ПДД. Он отображает все вопросы, которые будут на теоретическом экзамене.

С 4 мая 2024 года транспортные средства, на которых проводится практическая учеба и сдача экзаменов, будут обозначаться буквой «Н», а не «У».

Новые тестовые вопросы и варианты ответов:

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