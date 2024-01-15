Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК залишилося без голови, — у Олександра Новікова сплив строк повноважень

Наразі НАЗК залишилося без голови, а пошук нового очільника ще триває.

Встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком і відстрочка від призову, — Велика Палата Верховного Суду взялася формувати правову позицію

Враховуючи, що у батька дитини та ТЦК може виникнути спір, пов`язаний з доведенням наявності підстав для відстрочки від призову, за предметом та правовими наслідками цей спір може стосуватися лише сфери публічно-правових відносин, тому у КЦС ВС вважають, що такий спір не підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства.

Керівника Державної судової адміністрації не будуть притягати до дисциплінарної відповідальності за ситуацію із санаторієм «Шкло»

Члени Вищої ради правосуддя та ВККС визнали претензії Ради суддів до Максима Пампури необґрунтованими.

Фотокопія паспорту рф – ще не доказ: колегія Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком відкрила чиновниці з російським громадянством шлях до поновлення на посаді

Колегія суддів Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком скасувала рішення про законність звільнення чиновниці з російським паспортом з держслужби, незважаючи на дані СБУ.

«Неправовими діями ні право, ні справедливість не встановлюється» – РСУ відреагувала на обшук в Дніпровському райсуді Києва

Рада суддів України закликала Державне бюро розслідувань дотримуватися вимог закону та з’явитися на засідання ВРП 16 січня.

  1. В Україні

В Україні оновили тести для майбутніх водіїв: новий перелік питань та відповідей

16:20, 15 січня 2024
Зміни стосуються механічних транспортних засобів, які поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні, перевезення дітей в автомобілях та інші зміни, які були враховані до тестових питань.
В Україні оновили тести для майбутніх водіїв: новий перелік питань та відповідей
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Сервісні центри МВС із 15 січня оновили тестові питання в екзаменаційних білетах для складання теоретичного іспиту.

Зміни затверджені наказом Головного сервісного центру МВС відповідно до Правил дорожнього руху.

Вони, зокрема, стосуються механічних транспортних засобів, які поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні, перевезення дітей в автомобілях та інші зміни, які були враховані до тестових питань. 

Зазначається, що теоретичний іспит зі знань Правил дорожнього руху в сервісному центрі МВС, як і раніше містить 20 запитань. Кандидат у водії має 20 хвилин аби надати відповіді. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Питання розподіляються за таким принципом:

  • 10 – про правила дорожнього руху;
  • 4 – з основ безпеки руху;
  • 4 – про будову та експлуатацію транспортного засобу відповідної категорії;
  • 2 – про надання першої домедичної допомоги.

Кандидат у водії має необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту. Наступна спроба можлива не раніше ніж через 10 днів.

Майбутні кермувальники мають вибір або пройти теоретичну частину навчання в автошколі, або опанувати її самостійно. Для цього стане корисним онлайн-тренажер із ПДР. Він відображає всі питання, які будуть на теоретичному іспиті.

З 4 травня 2024 року транспортні засоби, на яких проводиться практичне навчання та складання іспитів, будуть позначатись літерою «Н», а не «У».

Нові тестові питання та варіанти відповідей:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова