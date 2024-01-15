Незаконно продали держмайно: у Черкасах судитимуть керівників приватних організацій

Керівники приватних організацій у Черкасах завдали збитків державі на суму понад 220 тис. грн.

У Черкасах до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівників приватних організацій, які сприяли заволодінню нерухомим державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, використавши підроблені офіційні документи.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, один з чоловіків, обіймаючи посаду керівника обласної громадської організації, будучи службовою особою, на виконання злочинної домовленості з іншим – директором приватного підприємства, сприяв йому у незаконному заволодінні державним майном, а саме адміністративною будівлею, що розташована в м. Черкаси, шляхом підробки документів про її відчуження.

«Своїми діями зловмисники спричинили збитки державі в особі Фонду Державного майна України на суму понад 220 тис. грн на момент відчуження», - сказано у повідомленні.

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